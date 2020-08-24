Австрия высылает из страны российского дипломата
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Австрия высылает из страны российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.
«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат», — заявила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.
Она добавила, что поведение этого человека противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ранее в СМИ появилась информация, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата из-за подозрений в промышленном шпионаже.
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