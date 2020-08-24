На Украине назвали трех главных врагов страны
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в заявлении ко Дню независимости Украины назвал трех главных врагов страны. Его слова цитируются на сайте партии.
По его словам, такими врагами стали деинтеллектуализация, деградация и деиндустриализация.
Политик отметил, что надежды украинцев на становление страны на путь к процветанию, суверенитету и благополучию после 1991 года не оправдались.
«Парламентарии из правящей партии «Слуга народа» позволяют себе в Верховной Раде щеголять в футболках с надписью: «Имею право на ошибку»», — подчеркнул Медведчук.
Он добавил, что представители партии больше не имеют права на ошибку, поскольку их количество «зашкаливает». Депутат Рады также заявил, что члены «Слуги народа» получили власть в полном объеме и должны применить ее для борьбы с тремя главными врагами страны.
Лидер «ОПЗЖ» выразил мнение, что во главе Украины в последние годы стоят «команды разрушителей и ликвидаторов».
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