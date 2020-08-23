Первый замгоссекретаря США с 24 по 27 августа приедет в Россию
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Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Россию, Литву и на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
С представителями руководства этих стран высокого ранга Бигэн обсудит ряд региональных и международных вопросов, рассказали в ведомстве.
Кроме того, 27 августа Бигэн отправится в столицу Австрии, чтобы встретиться там с коллегами из ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.
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