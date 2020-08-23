Первый замгоссекретаря США с 24 по 27 августа приедет в Россию

Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Россию, Литву и на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

С представителями руководства этих стран высокого ранга Бигэн обсудит ряд региональных и международных вопросов, рассказали в ведомстве.

Кроме того, 27 августа Бигэн отправится в столицу Австрии, чтобы встретиться там с коллегами из ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В администрации Трампа оценили возможный вклад Бигэна в отношения с Россией

— Первый замгоссекретаря США встретится с Тихановской в Литве