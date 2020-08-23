Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Также инфекция была выявлена у ее дочери Евгении Тимошенко и мужа Артура Чечеткина.
При каких обстоятельствах политик заразилась коронавирусом и как себя чувствует, неизвестно.
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