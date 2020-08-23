Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Также инфекция была выявлена у ее дочери Евгении Тимошенко и мужа Артура Чечеткина.

При каких обстоятельствах политик заразилась коронавирусом и как себя чувствует, неизвестно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще один депутат Рады заразился коронавирусом

— На Украине выявили рекордное число случаев коронавируса

— Сын Зеленского заразился коронавирусом