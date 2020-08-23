Старшая сестра Трампа назвала его лгуном

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри назвала брата лгуном и человеком без принципов. Об этом пишет Washington post.

Издание ссылается на запись разговора старшей сестры президента с племянницей Мэри Трамп.

«Его чертовы твиты и вранье, боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе», — говорится в сообщении.

Кроме того, старшая сестра заявила, что Трамп пренебрегает чтением докладов американских ведомств.

Как сообщалось, 14 июля в продажу поступила книга племянницы главы Белого дома Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» — это мемуары о жизни ее семьи и, главное, о ее дяде, 45-м президенте США Дональде Трампе. По ее мнению, на происходящее с Трампом повлияло детство и ситуация с родителями. При этом с годами он не станет лучше, а ему «несомненно, станет хуже».