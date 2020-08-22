Первая леди США отреставрировала Розовый сад Белого дома

Первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп завершила реставрацию Розового сада Белого дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу супруги американского президента.

За основу обновленного дизайна был взят проект Рейчел Ламберт Мэллон, которая была другом президентской четы Кеннеди и помогала Жаклин Кеннеди реставрировать Белый дом. Именно Мэллон в 1962 году придала Розовому саду известный на сегодняшний день облик.

Розовый сад прилегает к Западному крылу Белого дома, в частности к Овальному кабинету, и служит площадкой для многих публичных мероприятий президента США.

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