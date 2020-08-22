Первый замгоссекретаря США встретится с Тихановской в Литве

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Об этом сообщает Reuters.

В команде Тихановской уточнили, что встреча пройдет в Литве, где сейчас находится экс-кандидат.

Встреча назначена на понедельник, 24 августа.

Агентство ранее сообщало, что Бигэн планирует также посетить Россию для обсуждения ситуации в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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