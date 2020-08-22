Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области

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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минздрава Владимира Караника губернатором Гродненской области. Об этом пишет «БелТа».

Соответствующую кандидатуру белорусский лидер предложил в ходе встречи в Гродно с депутатами областного совета.

Областные депутаты поддержали это назначение.

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