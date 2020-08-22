Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минздрава Владимира Караника губернатором Гродненской области. Об этом пишет «БелТа».
Соответствующую кандидатуру белорусский лидер предложил в ходе встречи в Гродно с депутатами областного совета.
Областные депутаты поддержали это назначение.
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