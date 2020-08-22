Рябков подтвердил предстоящий визит замгоссекретаря США в Москву

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигал прибудет с визитом в Москву, подтвердил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

Бигал посетит Москву на следующей неделе, отметил Рябков.

Одной из тем переговоров станет ситуация в Белоруссии, рассказал замминистра. Он добавил, что в ходе встречи будут обсуждаться также вопросы двусторонних отношений России и США.