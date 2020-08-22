Лукашенко назвал «оригинальность и особенность» ситуации в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии складывается по плану цветных революций, однако с привлечением внешнего фактора, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», – отметил глава государства.

Лукашенко объяснил подключение внешнего фактора тем, что белорусская власть «жестко сопротивляется» попыткам ее свергнуть.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Направляют США»: Лукашенко указал на «заказчика» протестов

— Лукашенко заявил, что не хочет военного положения в Белоруссии

— Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их украинцами