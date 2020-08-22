В Белом доме прошла церемония прощания с братом Трампа

Церемония прощания с Робертом Трампом — младшим братом президента США завершилась в Белом доме, сообщает Fox News.

«Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — написал Дональд Трамп в своем Twitter после церемонии.

Отмечается, что на прощании с Робертом Трампом присутствовали президент с первой леди, а также близкие члены семьи.

Младший брат Дональда Трампа скончался 15 августа в больнице Нью-Йорка в возрасте 71 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Дорогой брат»: в Нью-Йорке умер Роберт Трамп

— Трамп заявил о смерти своего брата

— Байден поддержал Трампа после смерти его младшего брата