В Белом доме прошла церемония прощания с братом Трампа
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Церемония прощания с Робертом Трампом — младшим братом президента США завершилась в Белом доме, сообщает Fox News.
«Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — написал Дональд Трамп в своем Twitter после церемонии.
Отмечается, что на прощании с Робертом Трампом присутствовали президент с первой леди, а также близкие члены семьи.
Младший брат Дональда Трампа скончался 15 августа в больнице Нью-Йорка в возрасте 71 года.
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