Болсонару перепутал карлика с ребенком и взял на руки
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Президент Бразилии Жаир Болсонару перепутал ребенка с карликом во время открытия электростанции, подняв на руки взрослого мужчину, сообщает A Tarde.
Сообщается, что инцидент произошел еще 17 августа. Бразильский президент взял на руки взрослого карлика перед прессой, однако журналисты указали ему на ошибку, и он опустил мужчину на землю.
Тем не менее некоторые пользователи Twitter утверждают, что Болсонару знал об особенностях человека перед ним и просто захотел пошутить.
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