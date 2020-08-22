Болсонару перепутал карлика с ребенком и взял на руки

Президент Бразилии Жаир Болсонару перепутал ребенка с карликом во время открытия электростанции, подняв на руки взрослого мужчину, сообщает A Tarde.

Сообщается, что инцидент произошел еще 17 августа. Бразильский президент взял на руки взрослого карлика перед прессой, однако журналисты указали ему на ошибку, и он опустил мужчину на землю.

Тем не менее некоторые пользователи Twitter утверждают, что Болсонару знал об особенностях человека перед ним и просто захотел пошутить.

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