Жители Минска выстраиваются в цепь через весь город

В Минске началась акция «Цепь покаяния», участники которой планируют выстроиться в цепочку от изолятора временного содержания на улице Окрестина через весь город до урочища Куропаты под Минском. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что участники акции держат флаги, проезжающие машины поддерживают их сигналами. Милиция пока не препятствует проведению акции.

В изоляторе на Окрестина содержатся задержанные на акциях протеста.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронены от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения охраняется государством.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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