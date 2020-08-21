Президенты России и Финляндии обсудили ситуацию в Белоруссии

Российский и финляндский президенты Владимир Путин и Саули Ниинисте по инициативе финляндской стороны провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что при обсуждении ситуации в Белоруссии Путин в очередной раз отметил российскую позицию по данному вопросу: вмешательство во внутренние дела страны и попытки внешнего давления на легитимные власти неприемлемы.

С обеих сторон также была высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Белоруссии.

9 августа в республики прошли выборы главы государства. После закрытия избирательных участков в стране начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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