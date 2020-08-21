Руководство «Гродно Азот» заявило об угрозах за отказ от участия в забастовке

Руководители белорусского завода «Гродно Азот» заявили об угрозах из-за отказа участвовать в забастовке. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) республики.

«Идентичное «послание» поступило сразу 6 сотрудникам в мессенджере Viber, при этом в каждом подобном случае указывались имена детей работников предприятия», — говорится в сообщении.

СК опубликовал фотографию, где на экране мобильного устройства отображается текст следующего задержания: «Присоединяйся к стачке и поддержи стачком. Иначе ты враг народа». Далее идут угрозы физической расправы.

Несогласные с итогами прошедших 9 августа выборов жители Белоруссии начали массовые забастовки на предприятиях страны. Они требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения задержанных на митингах людей.

Как сообщалось, забастовки проходят на крупнейших предприятиях, среди которых Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЗ, МАЗ и мебельная фабрика ЯВИД в Барановичах. К ним присоединились рабочие Минского тракторного и электротехнического заводов и «Керамина». В то же время на митинги вышли сотрудники «Нафтана», «Полимира» и «Гродно-Азота». Работу приостановили и шахтеры «Беларуськалия».

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