Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии

В Верховный суд поступила жалоба от представителей экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о признании выборов, состоявшихся 9 августа, недействительными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб Тихановской.

Как рассказали представители штаба, жалоба была подана и решение о начале производства будет принято в течение трех дней.

Ранее аналогичную жалобу подала экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Позднее выяснилось, что победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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