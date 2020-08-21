Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии
В Верховный суд поступила жалоба от представителей экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о признании выборов, состоявшихся 9 августа, недействительными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб Тихановской.
Как рассказали представители штаба, жалоба была подана и решение о начале производства будет принято в течение трех дней.
Ранее аналогичную жалобу подала экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Позднее выяснилось, что победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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