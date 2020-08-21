Лукашенко заявил, что помог Тихановской выехать из страны

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помогал с выездом в Литву кандидату в президенты республики Светлане Тихановской. Об этом сообщает «БелТа».

По его словам, помощь Тихановской с выездом за рубеж была организована по ее просьбе.

«Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что политика «окутали МИД Литвы, спецслужбы, она уже начала делать заявления».

Ранее после проведенных в стране выборов Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву в целях безопасности.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жестокого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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