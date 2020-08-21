В Мали освободили главу Минфина и приближенного экс-президента

Устроившие переворот в Мали военные освободили захваченного ими 17 августа министра экономики и финансов страны Абдулайе Даффе и приближенного свергнутого президента и представителя его администрации Сабане Махалмуду. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время в заключении все еще остаются 17 человек.

Так, бывший президент республики Ибрагим Бубакар Кейта и бывший премьер-министр республики Бубу Сиссе находятся с 20 августа в районе населенного пункта Кати, но живут на вилле, другие задержанные — в тренировочном лагере.

По данным радиостанции, представители миссии ООН смогли навестить бывших руководителей Мали и других заключенных.

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте главы государства Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

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