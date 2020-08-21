Сын Зеленского заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сын заразился коронавирусом, сообщает «112 Украина».

«Если дети переносят это как дети, я считаю более-менее нормально, только температура, и все родители озабочены этим и волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что его сын и жена вместе лечились в больнице.

Также Зеленский призвал украинцев не отказываться от карантинных мер.

В стране коронавирусом заразились больше 100 тысяч, погибли около двух тысяч, выздоровели 51 тысяча человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ВС Украины выявлено более 350 случаев коронавируса

— На Украине выявили рекордное число случаев коронавируса

— Жителям Донбасса разрешили пересекать абхазо-российскую границу