Украина усилила охрану границы с Белоруссией

Украинские пограничники усилили охрану границы с Белоруссией из-за неспокойной ситуации в республике. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация в настоящее время на границе спокойная, никаких нестандартных ситуаций или провокаций украинские пограничники не фиксируют.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовке присоединились и рабочие Минского автозавода.

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