Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что не потерпит «российских выплат за жизни американцев». Об этом пишет РИА «Новости».

«При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские выплаты за жизни американских солдат», — сказал он.

Байден также пообещал не допустить вмешательства в «демократические процедуры голосования». Также политик заявил о готовности стоять плечом к плечу с союзниками и противостоять оппонентам.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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