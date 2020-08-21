Тихановская призвала рабочих усилить забастовки в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении на YouTube призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.

«Я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивание», — сказала Тихановская.

Она также назвала забастовки легальным и действенным инструментом давления на власть.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовке присоединились и рабочие Минского автозавода.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Силовое решение: в Белоруссии задерживают лидеров стачкомов

— Белорусский премьер объяснил необходимость сотрудничества с Россией

— Премьер Белоруссии оценил «щедрость» Евросоюза