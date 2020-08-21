США выступают против заседания СБ ООН по возвращению санкций против Ирана

Соединенные Штаты выступают против запрошенного Россией заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по американской инициативе о возвращении санкций против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

«Мы сожалеем, что они не только пытаются ввести мир в заблуждение относительно того, что имеют право инициировать возвращение санкций, но и избегают честного обсуждения этого вопроса», — написал Полянский.

Ранее сообщалось, что Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с намерением США вернуть санкции всемирной организации против Ирана.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

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