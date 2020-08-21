Иран оценил способность США восстановить антииранские санкции ООН

Соединенные Штаты не могут инициировать возвращение санкций ООН против Ирана, так как не являются участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил иранский постоянный представитель при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Об этом сообщает ТАСС.

США хотят использовать резолюцию 2231, которая позволяет восстановить санкции против Ирана в случае невыполнения иранской стороной своих обязательств в рамках СВПД. По словам Тахт-Раванчи, Соединенные Штаты произвольно интерпретируют данную резолюцию и не имеют права запустить механизм восстановления санкций после выхода из сделки.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить.

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