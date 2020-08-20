Экс-советник Трампа в суде отверг обвинения в мошенничестве

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон, задержанный по подозрению в мошенничестве, отказался в суде признавать себя виновным. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что суд согласился с согласованной между защитой и обвинением суммой залога за Бэннона в размере $5 млн.

Как сообщалось, Бэннон был арестован по подозрению в мошенничестве. Его подозревают в обмане людей, которые жертвовали средства на кампанию по строительству стены на южной границе США под названием «Мы строим стену», что привело к сбору более $25 млн.

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