Париж, Лондон и Берлин не одобряют попытки США вернуть антииранские санкции

Франция, Великобритания и Германия не поддерживают стремление США восстановить санкций ООН против Ирана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление глав МИД этих стран.

«Мы не можем одобрить эту инициативу, которая не совместима с нашими усилиями в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении Америки начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана. В ответ на это Россия объявила созыв экстренного заседания СБ ООН.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить.

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