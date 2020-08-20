Премьер Белоруссии о программе КС: это кошмарный сон

Программа Координационного совета (КС) Белоруссии — это «кошмарный сон», заявил премьер республики Роман Головченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, программа КС предполагает выход Белоруссии из интеграционных экономических объединений.

«Кто понимает, как функционирует государство, как функционируют экономические связи, понимают, что любой разрыв и даже ухудшение, охлаждение отношений неизбежно сказывается на благосостоянии людей. Наоборот, мы настроены на то, чтобы увеличивать количество этих кооперационных связей, совместных проектов. Поэтому я думаю, что этот кошмарный сон никогда не сбудется», — заявил он.

Как сообщалось, Координационный совет оппозиции в Белоруссии считает Россию стратегическим партнером республики и готов контактировать с Москвой, заявили в президиуме КС. Создание этого совета было анонсировано 14 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее приписал оппозиции намерение разорвать связи с Москвой.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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