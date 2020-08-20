Премьер Белоруссии убежден, что народ не пойдет на жесткие силовые акции
Премьер Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность, что белорусы не являются тем народом, который массово пойдет на жесткие силовые акции. Об этом он сказал в интервью телеканалу ОНТ.
Он отметил, что все трудовые и социальные гарантии приостанавливаются на время забастовки. Глава кабмина указал, что в этот период, в том числе, не производится выплата зарплаты.
«Поэтому вот здесь, наверное, скрыты те самые важные нюансы, о которых забывают, призывая наших людей к забастовке. На первой волне, когда осуществлялись эти вбросы, когда стало понятно, что на уличные протесты белорусов не загнать, белорусы не тот народ, который массово пойдет в какие-то жесткие силовые акции. <...> Был сделан второй ход – без того, чтобы поднять коллективы, не получится подавить власть, подавить волю государства», — cказал Головченко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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