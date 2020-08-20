Макрон: Лукашенко неохотно согласился на посредничество ОБСЕ в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко неохотно принял предложение о том, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сыграла роль посредника в республике. Об этом сообщает Reuters.

Также Макрон сообщил, что президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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