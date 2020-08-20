Путин пообщался со слушателями 3-го потока программы развития кадрового резерва
Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл в четверг встречу с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ.
Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 20 августа, в редакцию «Газеты.Ru».
«Некоторые ваши коллеги уже возглавили федеральные министерства: господин Мурашко у нас министр здравоохранения», — напомнил глава государства.
Участниками программы становятся, в том числе, и победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей», уточнил он.
Президент также выразил уверенность, что предложения и идеи выпускников третьего потока будут обязательно реализованы на практике.
Соответствующая программа стартовала в 2017 году по поручению президента, а ее целью заявлено создание сообщества управленцев, которые могли бы эффективно ответить на стоящие перед страной вызовы, получив необходимые для реализации этой задачи умения и навыки.