Путин пообщался со слушателями 3-го потока программы развития кадрового резерва

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл в четверг встречу с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 20 августа, в редакцию «Газеты.Ru».

«Некоторые ваши коллеги уже возглавили федеральные министерства: господин Мурашко у нас министр здравоохранения», — напомнил глава государства.

Участниками программы становятся, в том числе, и победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей», уточнил он.

Президент также выразил уверенность, что предложения и идеи выпускников третьего потока будут обязательно реализованы на практике.

Соответствующая программа стартовала в 2017 году по поручению президента, а ее целью заявлено создание сообщества управленцев, которые могли бы эффективно ответить на стоящие перед страной вызовы, получив необходимые для реализации этой задачи умения и навыки.