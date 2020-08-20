Член Координационного совета Белоруссии вызван в СК

Член оппозиционного Координационного совета (КС) Белоруссии Максим Знак вызван в Следственный комитет в связи с возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу КС.

«Максим Знак вызван завтра 21 августа в 10.00 в Следственный комитет для дачи пояснений по возбужденному уголовному делу», — говорится в сообщении.

О том, касается ли это уголовного дела о захвате власти, не уточняется.

Ранее генпрокуратура Белоруссии из-за создания КС открыла дело по статье, которая предусматривает до пяти лет колонии. В ведомстве заявили, что КС занимается деятельностью, которая направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В КС позже сообщили, что скроют список участников совета.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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