В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана

Официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали заявила, что США не имеют юридических оснований задействовать механизм восстановления санкций против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает «Интерфакс».

«Учитывая, что США в одностороннем порядке вышли из СВПД в мае 2018 года и впоследствии не участвовали ни в каких структурах или мероприятиях СВПД, США не могут считаться участником СВПД. Поэтому мы полагаем, что США не вправе прибегать к механизмам, зарезервированным для участников СВПД», — заявила Массрали в интервью агентству.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить.

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