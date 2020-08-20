МИД РФ: восстановление санкций против Ирана может привести к кризису в СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки США провести восстановление санкций против Ирана на поставку оружия может через механизмы СБ ООН привести к кризису в организации, сообщает ТАСС.

«Подобные действия Вашингтона, мы их квалифицируем как безрассудные, могут привести, в общем-то, к кризису, возможно, весьма глубокому, в Совете Безопасности», — сказала Захарова.

Она также призвала все страны в организации дать решительный отпор Соединенным Штатам и не допустить восстановления санкций.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить.

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