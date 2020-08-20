Песков: если отравление Навального подтвердится — будет расследование

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае подтверждения отравления блогера Алексея Навального, правоохранительные органы начнут расследование, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, в настоящее время необходимо дождаться результатов анализов блогера, которые позволят установить точную причину резкого ухудшения самочувствия.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, на которой слышны стоны блогера. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска. Транспортная полиция уже приступила к проверке версии об отравлении Навального.

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