Песков не стал говорить о причинах протестов в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать причины протестов в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его мнению, делать выводы о внутренних проблемах страны должны ее власти.
«Мы бы не стали в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более там сейчас самая горячая стадия», — добавил представитель Кремля.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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