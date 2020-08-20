Песков не стал говорить о причинах протестов в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать причины протестов в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его мнению, делать выводы о внутренних проблемах страны должны ее власти.

«Мы бы не стали в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более там сейчас самая горячая стадия», — добавил представитель Кремля.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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