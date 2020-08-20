Министр иностранных дел Польши подал в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ушел в отставку по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Министр ранее говорил, что после президентских выборов наступит хорошее время для смены руководителя польской дипломатии, и выразил убеждение, что его преемник будет проводить ту же линию и способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене», — говорится в заявлении МИД.

Яцек Чапутович занимал пост главы министерства с января 2018 года. О причинах своей отставки он сообщил.

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