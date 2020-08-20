Цепкало заявил, что встречался с главой МИД Польши

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что провел встречу с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, польский министр отметил, что вид Минска и многих других белорусских городов, где тысячи граждан протестуют против фальсифицированных выборов, говорит о том, что народ Белоруссии полон решимости и желает добиться мирных перемен.

Цепкало в свою очередь поблагодарил Польшу за поддержку гражданского общества, независимых СМИ и готовность помочь «репрессированным и пострадавшим» в ходе протестов в республике.

Отмечается, что на встрече стороны также обсудили создание польско-американского фонда для оказания финансовой и юридической поддержки гражданскому обществу в Белоруссии.

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