Готовивших похищение одного из лидеров ополчения Донбасса арестовали

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что участники организованной группы, планировавшей вывоз из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса, арестованы. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о семерых гражданах. Уточняется, что им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно ранее, операцию должны были провести украинские граждане Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го Управления ДКР СБУ Поклада.

В самопровозглашенной Донецкой Народной республике Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко.

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