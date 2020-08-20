СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

Федеральная служба безопасности России помешала Службе безопасности Украины вывести с территории РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что российского гражданина, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ, намеревались переправить на Украину.

Операцию должны были провести украинские граждане Андрей Байдала (внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины) и Игорь Мищенко.

Известно, что они действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го Управления ДКР СБУ Поклада.

В самопровозглашенной Донецкой Народной республике Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко.

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