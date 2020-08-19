Экс-глава комитета ФБР признался в фальсификации оснований для «российского дела»

Бывший глава правового комитета американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клайнсмит признал вину за фальсификацию оснований для расследования о связи президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Reuters.

В ходе слушания в федеральном суде Клайнсмит признал себя виновным в фальсификации документа в рамках раннего расследования о сговоре предвыборного штаба Трампа с правительством России в 2016 году, указано в сообщении.

Приговор Клайнсмиту будет вынесен 10 декабря, заявил судья.

Ранее в США были опубликованы закрытые свидетельские показания по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы. Более 50 стенограмм обнародовал комитет палаты представителей по разведке. С точки зрения его главы Адама Шиффа, материалы подробно описывают использование Дональдом Трампом «помощи Москвы».

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к избирательному процессу в США в 2016 году.

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