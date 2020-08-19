Россия и Белоруссия договорились о работе по снятию ограничений на границе

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское правительство.

Стороны договорились о совместной работе российских и белорусских ведомств стран по снятию ограничений на пересечение границы, указано в сообщении.

Кроме того, Головченко проинформировал Мишустина о ситуации в Белоруссии.