Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении членов нового правительства страны. Об этом сообщает БелТА.

Так, на должности премьер-министра страны остался Роман Головченко, а его первого заместителя — Николай Снопков.

Кроме того, должность главы МВД сохранил Юрий Караев, главой МИД Белоруссии, согласно документу, остался Владимир Макея.

Указ с полным перечнем должностей нового правительства был подписан президентом 19 августа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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