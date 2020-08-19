Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении членов нового правительства страны. Об этом сообщает БелТА.
Так, на должности премьер-министра страны остался Роман Головченко, а его первого заместителя — Николай Снопков.
Кроме того, должность главы МВД сохранил Юрий Караев, главой МИД Белоруссии, согласно документу, остался Владимир Макея.
Указ с полным перечнем должностей нового правительства был подписан президентом 19 августа.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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