Тихановского в день рождения поместили в отремонтированную камеру побольше

Оппозиционного блогера Сергея Тихановского перевели из СИЗО в Минске в СИЗО в Жодино в ночь перед его днем рождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Его адвокат Виктор Мацкевич отметил, что Тихановский не находился в столичном изоляторе, когда к СИЗО пришли его сторонники, чтобы поддержать и поздравить с днем рождения.

Он уточнил, что новая камера больше размером, а также в ней сделан ремонт.

«У него более-менее нормальное самочувствие, нормальные условия. Была маленькая камера… Сейчас помещение побольше», — уточнил Мацкевич.

Адвокат подчеркнул, что сотрудники изолятора относятся к Тихановскому нормально: «без претензий и наездов».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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