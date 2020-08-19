Названы сроки инаугурации Лукашенко

Президента Белоруссии Александра Лукашенко инаугуируют в течение двух месяцев, но дата еще не назначена, передает ТАСС со ссылкой на Центризбирком республики.

По словам официального представителя ЦИК, конкретная дата будет определена организаторами.

«Инаугурация пройдет не позже, чем через два месяца», — сказал собеседник агентства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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