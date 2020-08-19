Лукашенко может попасть в санкционный список ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может попасть в санкционный список. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал после экстренного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии.

Он отметил, что данный вопрос будет еще обсуждаться, службы ЕС будут работать над принятием формального решения.

«Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса», — уточнил Мишель.

Ранее Евросоюз заявил о принятии решения по введению санкций в отношении граждан Белоруссии, которые ответственны за фальсификацию выборов, а также применение насилия во время протестных акций в стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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