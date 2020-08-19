Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии

Европейский союз не признает опубликованные властями итоги президентских выборов в Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС. Трансляция ведется на его странице в Twitter.

Мишель подчеркнул, что голосование не было свободным и честным, Евросоюз не признает официальные результаты выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии

— Лидеры ЕС заявили, что учтут обращение Тихановской

— В Евросоюзе заявили, что у Лукашенко нет легитимности