Евросоюз решил ввести санкции против причастных к беззаконию в Белоруссии

Евросоюз принял решение в пользу введения в отношении Белоруссии санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, ограничительные меры коснутся тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов, а также насилие во время протестных акций в Белоруссии.

Глава Евросовета Шарль Мишель уточнил, что в санкционном списке окажется значительное число людей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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