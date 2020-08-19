Меркель заявила, что Лукашенко отказался брать трубку во время ее звонка

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попыталась организовать разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако он не снял трубку, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, она пыталась позвонить белорусскому лидеру несколько раз.

Ранее Лукашенко заявил, что Меркель действительно звонила ему. Он не раскрыл подробности телефонного разговора. Позднее он попросил российского коллегу Владимира Путина во время общения передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу о том, чтобы Германия не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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