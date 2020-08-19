В МИД РФ выразили протест Норвегии после задержания российского замторгпреда

Министерство иностранных дел России выразило норвежской стороне протест после задержания российского заместителя торгового представителя. Заявление дипведомства было опубликовано в Facebook.

В министерстве добавили, что Россия сделает свои выводы в связи с инцидентом.

Там отметили, что задержанному не дали возможность вызвать на место представителя консульства или связаться с посольством.

Ранее стало известно, что российского дипломата вышлют из Норвегии из-за шпионского скандала. Утверждается, что дипломат встречался с норвежским шпионом. Имя россиянина неизвестно, однако есть информация, что он работал в торговом отделе посольства России.

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