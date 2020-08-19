В МИД РФ выразили протест Норвегии после задержания российского замторгпреда

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Министерство иностранных дел России выразило норвежской стороне протест после задержания российского заместителя торгового представителя. Заявление дипведомства было опубликовано в Facebook.

В министерстве добавили, что Россия сделает свои выводы в связи с инцидентом.

Там отметили, что задержанному не дали возможность вызвать на место представителя консульства или связаться с посольством.

Ранее стало известно, что российского дипломата вышлют из Норвегии из-за шпионского скандала. Утверждается, что дипломат встречался с норвежским шпионом. Имя россиянина неизвестно, однако есть информация, что он работал в торговом отделе посольства России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Норвегии арестован мужчина по подозрению в передаче гостайн другой стране

Арестованный за шпионаж норвежец сотрудничал с дипломатом из РФ

МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России