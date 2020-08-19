Меркель выступила против внешнего вмешательства в ситуации в Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Белоруссия должна самостоятельно выбрать независимый путь развития. Об этом сообщает ТАСС.

Меркель также отметила, что внешнее вмешательство в происходящее привело бы к значительному осложнению ситуации в Белоруссии, указано в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Меркель обсудили Белоруссию

— Лукашенко попросил Путина призвать Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии

— В Евросоюзе заявили, что у Лукашенко нет легитимности